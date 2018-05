Samsung muss 539 Millionen Dollar an Apple zahlen

San José Seit Jahren dauert der Patentstreit zwischen den Smartphone-Riesen Samsung und Apple. Nun hat der südkoreanische Konzern eine gerichtliche Niederlage erlitten.

Samsung muss Apple im Patentstreit 539 Millionen Euro (rund 460 Mio Euro) für das Kopieren des iPhone-Designs zahlen. Das entschied die Jury an einem Gericht in Kalifornien am Donnerstag (Ortszeit), wie US-Medien berichteten.