Größtes deutsches Geldinstitut: Deutsche Bank will tausende Stellen streichen

Das Logo der Deutschen Bank spiegelt sich verzerrt in einer Hochhausfassade in Frankfurt am Main. Foto: dpa/Andreas Arnold

Schon am Mittwoch gab es Berichte, wonach die Deutsche Bank einen massiven Stellenabbau plant. Am Donnerstagmorgen bestätigte das Unternehmen den Abbau tausender Stellen.

Die Deutsche Bank streicht ihr Aktienmarktgeschäft massiv zusammen und will die Zahl ihrer Vollzeitstellen in den nächsten Monaten auf „deutlich unter 90.000" senken. Das kündigte das Institut am Donnerstag kurz vor dem Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt an.