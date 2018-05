Werner Müller und Evonik: Abschied vom Aufsichtsrat

Essen Ohne Werner Müller würde es Evonik nicht geben. Nun tritt er als Aufsichtsratschef ab - und wurde mit Komplimenten überhäuft.

Doch Omega-Drei-Fettsäuren-Fischfutter für Lachse, Materialien für 3D-Drucker und andere große Zukunftspläne spielen in der Gruga-Halle eine Nebenrolle. Denn da sitzt auch noch dieser Mann auf der Bühne, dunkler Dreiteiler, hellblaue Krawatte, links neben Kullmann in der ersten Reihe: Werner Müller.

Das betonte auch Bernd Tönjes, der sich noch gut an die Zeit erinnern konnte, als Politik und Betriebsräte um eine Lösung für den Bergbau rangen, als das Geschäft aufgeteilt wurde in, wie Tönjes es nennt, "schwarz und weiß".

Der weiße Bereich, das waren all die Geschäfte, die nichts mit der schwarzen Kohle zu tun hatten - und die zum Teil unter dem Namen Evonik an die Börse gebracht wurden. Bis heute ist die RAG-Stiftung größter Aktionär, rund 68 Prozent hält sie noch an dem Essener Unternehmen, mit dessen Dividenden (in diesem Jahr 1,15 Euro je Aktie) sie auch ihre eigenen Aufgaben zum Teil finanziert. Erdacht wurde das Konzept vom 71-jährigen Müller.