Fragen und Antworten Das müssen Sie zur Bob-WM in St. Moritz wissen

Der Bobsport trifft sich an seinem wohl schillerndsten Schauplatz, um die Besten zu ermitteln: Die Weltmeisterschaften in St. Moritz beginnen an diesem Wochenende mit dem Zweier der Männer und dem Mono der Frauen. Eine Woche später treten die Frauen dann im Zweier an, zudem werden die Champions im Vierer ermittelt.