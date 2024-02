Bob-WM in Winterberg Dominator Francesco Friedrich rast zum Titel im Zweier

Francesco Friedrich nahm seine Frau und seine Kinder erleichtert in den Arm und posierte mit Anschieber Alexander Schüller freudestrahlend für die Kameras. Mit einer Machtdemonstration war der Bob-Dominator zum WM-Titel im Zweier gerast. Der 33 Jahre alte Sachse dominierte am ersten WM-Wochenende in Winterberg nach Belieben und sendete bei einem deutschen Dreifachsieg ein deutliches Signal an die staunende Konkurrenz.