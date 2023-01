Weltmeisterschaft in St. Moritz Lochner will Bob-Dominator Friedrich vom Thron stürzen

Während WM-Anschieber Schüller in Altenberg mit Friedrich startete, legte Fleischhauer eine Pause ein. „Er war die Woche daheim, dass er mal im eigenen Bett pennt, dass er uns einfach mal nicht sieht und den Kopf freibekommt. Er war mega happy und hat gestrahlt im ganzen Gesicht, er ist wirklich gut drauf“, versicherte Lochner, der sein Weltcup-Debüt im Januar 2015 in St. Moritz feierte. Bei Olympia in Peking kündigte er sein Karriereende nach der WM an, doch mittlerweile grübelt er wieder und will sich nach den Titelkämpfen noch einmal neu positionieren. Die WM 2024 in Winterberg wäre die nächste Gold-Chance.