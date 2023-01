Klimawandel Der Wintersport muss mehr Wettkämpfe an einen Ort legen

Ein anderer Faktor ist die Vielzahl der Wettkampforte. An Wochenenden, an denen alle Wintersportarten ihre Weltcups austragen, verteilen sich die Events auch mal auf zehn oder mehr Orte. Überall muss eine Skipiste, Loipe, Schanze oder Bahn mit Schnee oder Eis präpariert werden. Nimmt man das Wochenende vom 6. bis 8. Januar, dann kämpften die Biathletinnen und Biathleten gemeinsam in Pokljuka (Slowenien) um Siege, die Rodlerinnen und Rodler in Sigulda (Lettland) und die Frauen und Männer im Bob im sauerländischen Winterberg. Im Ski alpin fuhren die Frauen aber in Kranjska Gora (Slowenien), die Männer in Adelboden in der Schweiz den Riesenslalom. Die Skispringer hatten ihr Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen, während die Skispringerinnen von Slowenien nach Japan gereist sind und in Sapporo sprangen. In Estland maßen sich die Nordischen Kombinierer wiederum in Otepää im Zweikampf aus Skispringen und Langlauf, während die Langläuferinnen und Langläufer mit der Tour de Ski in Val die Fiemme in Italien unterwegs waren.