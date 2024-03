Eiskunstlauf-WM Duo Hase/Wolodin peilt nach Kurzprogramm Medaille an

„Es war ein großartiges Gefühl. Die Atmosphäre und die Halle sind toll, da war so viel Energie und das Publikum hat uns noch mehr Energie gegeben“, sagte Hase. „Das war von den Emotionen her eines der besten Kurzprogramme, das wir gelaufen sind.“ Nach der Enttäuschung bei der Europameisterschaft, bei der das Berliner Duo sich mit Rang fünf begnügen musste, hatte Hase ihre Einstellung geändert und geht entspannter an die Sache heran. „Wir wollen es nur genießen und nicht an Platzierungen denken. Das Kurzprogramm war der erste Schritt in die richtige Richtung. Jetzt wollen wir einfach unser Bestes in der Kür geben und sehen, ob uns das aufs Podest bringt.“