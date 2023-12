Zweiter im Radball-World-Cup Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz schreiben Geschichte

Hinter den Schiefbahner Radballern liegt eine aufreibende Saison. In der Bundesliga belegten Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz den dritten Tabellenplatz, bei der Deutschen Meisterschaft Rang vier, beim Deutschlandpokal in heimischer Halle den zweiten Platz. Dazu kommen etliche weitere Turniere mit nationalen und internationalen Größen. Und immer wieder konnten sich die „Blitzer“ beweisen. So auch bei der „World Cup“-Reihe des UCI. Von Februar bis Oktober sind insgesamt sechs Turniere ausgerichtet worden, bei denen Punkte für die Qualifikation für das große Finale am 25. November in Zlin (Tschechien) gesammelt werden konnten. Und Hermanns/Holland-Moritz sammelten reichlich: Platz zwei in Sangerhausen (15. April) sowie Platz drei in Hähnlein (2. September) und Ginsheim (23. September) bedeuteten 125 Punkte im „World Cup Ranking“ – und Platz drei in der Zwischenabrechnung.