Plus-Minus-Bilanz Mit welchen Spielern ist Borussia am erfolgreichsten?

Wie Borussia Mönchengladbach mit oder ohne Julian Weigl performt, lässt sich nicht bewerten – der Kapitän hat in dieser Bundesliga-Saison noch keine Minute verpasst, das haben nur fünf weitere Bundesliga-Spieler in dieser Saison geschafft. Abwehrspieler Maximilian Wöber fehlen nur 26 Minuten, er wäre in der Plus-Minus-Bilanz der Mannschaft weit oben zu finden, weil Borussia ohne ihn kein Tor erzielt, aber eines kassiert hat, am dritten Spieltag gegen den FC Bayern war das.