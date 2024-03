„Es ist wunderschön“ Eiskunstläufer Hase und Volodin gewinnen WM-Bronze

Hase/Volodin hatten am Vortag mit einem gelungenen Kurzprogramm ebenfalls den Grundstein für den Erfolg gelegt. Als Viertplatzierte in der letzten Gruppe des Abends ging das Duo bei der Kür in das Rennen um die Medaillen. Die Berliner liefen eine starke, wenngleich nicht fehlerfreie Kür. Hase rutschte beim dreifachen Salchow weg und stürzte, ließ sich davon aber nicht beirren. Am Ende reichte es für die erste deutsche WM-Medaille seit sechs Jahren. 2018 hatten Aljona Savchenko/Bruno Massot Gold gewonnen.