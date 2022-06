„Gutes Signal“ : Eiskunstlauf-Mindestalter wird auf 17 Jahre erhöht

Phuket Der Eislauf-Weltverband hat aus dem Olympia-Skandal um die junge Russin Kamila Walijewa Konsequenzen gezogen. Bis zu den Winterspielen 2026 wird das Alterslimit im Eiskunstlauf von 15 auf 17 Jahre erhöht.

Die Zeit der 15-jährigen Vierfach-Springerinnen bei EM, WM und Olympia läuft ab. Der Weltverband ISU wird das Mindestalter im Eiskunstlauf bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo auf 17 Jahre anheben. Mit 110:16-Stimmen entschied der ISU-Kongress am Dienstag im thailändischen Phuket, schrittweise das Limit einzuführen. In der Saison 2023/24 dürfen 16-Jährige antreten und im Winter darauf nur 17 Jahre alte Läuferinnen.