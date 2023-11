Jantschke wieder verletzt Borussias Profis mit spontanem Trainingsspiel gegen U23

Mönchengladbach · Anders als im September und Oktober hat Borussia in dieser Länderspielpause kein Testspiel vereinbart. So kam es am Mittwoch zu einem spontanen Schlagabtausch über zweimal 20 Minuten gegen die U23. Wie das Spiel lief, wer auf dem Platz stand und warum Tony Jantschke abbrechen musste.

16.11.2023 , 13:08 Uhr

3:0 gewann die U23 das kurze Trainingsspiel gegen die Profis von Borussia Mönchengladbach. Foto: RP/Jannik Sorgatz

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia