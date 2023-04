Titelhoffnungen für Draisaitl Welche Chancen haben die Deutschen in den NHL-Playoffs?

Anders sind die Vorzeichen für Grubauer. Die Kraken haben sich zwar am Ende ihrer zweiten NHL-Saison erstmals in ihrer Geschichte für die Playoffs qualifiziert, doch gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche ist das Team in der ersten Runde klar der Außenseiter. Vor seinem Wechsel nach Seattle spielte Grubauer jedoch drei Jahre bei den Avalanche - und weiß daher aus Erfahrung, dass der Favorit nicht immer gewinnt. In seiner letzten Saison in Colorado waren die Avalanche das beste Team der Hauptrunde und schieden dennoch schon in der zweiten Runde aus.