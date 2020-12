Draisaitl vor NHL-Start : „Es wird Zeit, dass es losgeht“

Berlin Am 13. Januar 2021 startet die NHL in die neue Spielzeit. Leon Draisaitl fiebert dem Saisonauftakt entgegen - und träumt vom Stanley Cup.

Draisaitl, kürzlich zum „Sportler des Jahres“ in Deutschland gewählt, verbrachte Weihnachten nur mit seiner Freundin und Hund Bowie in Kanada. Viel Vorbereitungszeit gibt es nicht. „Die Jungs trudeln so langsam alle ein. Bisher sind wir etwa fünfzehn Spieler beim Training. Am 3. Januar starten wir offiziell ins Mannschaftstraining. Und es gibt keine Testspiele, es geht gleich ans Eingemachte“, sagte Draisaitl. Er freue sich, dass er nun mit seinem Auswahlkollegen Dominik Kahun zusammenspiele.