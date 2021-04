Kostenpflichtiger Inhalt: Nach dem DEG-Saisonaus : Acht Düsseldorfer im Kader des Nationalteams

Tobias Eder wird am Wochenende seine Premiere im Nationaltrikot feiern. Foto: homü Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Diese Woche beginnt die erste Phase der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, am Wochenende stehen zwei Testspiele in der Slowakei an. Ob Düsseldorfer auch bei der WM dabei sind, steht noch nicht fest.