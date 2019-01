Aus im Viertelfinale: Kerber kassiert in Sydney erste Niederlage des Jahres

Sydney Angelique Kerber hat kurz vor dem Start der Australian Open einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Viertelfinale des WTA-Turniers in Sydney kassierte Kerber ihre erste Niederlage des Jahres.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist im Viertelfinale des WTA-Tennisturniers in Sydney ausgeschieden. Die Titelverteidigerin unterlag am Donnerstag der tschechischen Weltranglistenachten Petra Kvitova klar mit 4:6, 1:6. Nach 1:24 Stunden war Kerbers erste Niederlage der neuen Tennis-Saison besiegelt. Beim Hopman Cup in Perth war die Nummer zwei der Welt in vier Einzeln unbesiegt geblieben, der druckvoll agierenden zweimaligen Wimbledonsiegerin Kvitova konnte die Linkshänderin aber nicht genug entgegensetzen.