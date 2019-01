Angelique Kerber - Seit ihrem ersten Grand-Slam-Triumph vor drei Jahren weiß Kerber, wie es ist, in Melbourne den Pokal zu gewinnen. An ihrer Seite hat sie zudem Trainer Rainer Schüttler, seit seinem Finaleinzug 2003 ein Australien-Spezialist. Die ersten Wochen der Zusammenarbeit liefen gut, Kerber ist in Form.