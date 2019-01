Nach Verletzung: Nadal gibt vor Australian Open Entwarnung

Sydney Gute Nachrichten für Nadal-Fans vor den Australien Open: Rafael Nadal scheint nach seiner Sprunggelenks-Operation wieder fit zu sein. Der Spanier zeigte sich nach einem Showmatch in Sydney zuversichtlich, dass die Verletzung ganz auskuriert ist -

Der zuletzt von Verletzungsproblemen geplagte Tennis-Superstar Rafael Nadal (32) hat kurz vor den Australian Open (14. bis 27. Januar) Entwarnung gegeben. Der Weltranglistenzweite aus Spanien erklärte nach einem Showmatch in Sydney, er habe "keine Schmerzen". In der vergangenen Woche hatte Nadal seine Teilnahme am ATP-Turnier in Brisbane wegen einer Blessur am linken Oberschenkel sicherheitshalber abgesagt.