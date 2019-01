Australian Open 2019: Machbare Aufgaben für Zverev und Kerber

Melbourne In Melbourne beginnt am Montag das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison. Die deutschen Stars können sich über machbare Erstrunden-Lose freuen. Die schwerste Aufgabe erwischte Tatjana Maria.

Die deutschen Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev bekommen es in der ersten Runde der Australian Open (ab 14. Januar) mit Gegnern aus Slowenien zu tun. Das ergab die Auslosung in Melbourne. Wimbledonsiegerin Kerber (Kiel/Nr. 2) trifft auf Polona Hercog, der gebürtige Hamburger Zverev (Nr. 4), der sein Training am Donnerstag wegen einer Fußverletzung abbrach, bekommt es mit Aljaz Bedene zu tun.