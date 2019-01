Vor Australien Open : Zverev verletzt sich im Training

Foto: afp 13 Bilder Das ist Alexander Zverev

Melbourne Kurz vor Beginn der Australien Open hat sich Alexander Zverev erneut verletzt. Der Deutsche musste ein Trainingsmatch abbrechen. Zverev musste bereits das Turnier in Adelaide verletzt absagen.

Neue Sorgen bei Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev: Vier Tage vor Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 14. Januar) knickte der Weltranglistenvierte in einem Härtetest mit dem linken Fuß um und brach das Trainingsmatch gegen den Australier Marc Polmans anschließend ab. Zuvor hatte der 21-Jährige bereits seinen Start beim Einladungsturnier in Adelaide wegen Oberschenkelproblemen abgesagt.

Die Zerrung schien Zverev am Donnerstag auskuriert zu haben. Vor 500 Zuschauern in der Margaret Court Arena gewann der gebürtige Hamburger einen Satz gegen den Australier Jason Kubler (ATP-Nr. 131) mit 6:2 und führte gegen Polmans (ATP-Nr. 180) 4:1, ehe er an der Grundlinie strauchelte. Nach einer kurzen Behandlungspause ging Zverev leicht humpelnd vom Platz. Wie sehr ihn die Verletzung einschränkt oder ob sogar sein Start in Melbourne gefährdet ist, wird sich erst herausstellen.

Nachdem er sich in Adelaide im Training leicht am Oberschenkel verletzt hatte, reiste er weiter nach Melbourne. Dort war Zverev bei den Australian Open 2017 und 2018 jeweils in der dritten Runde ausgeschieden. Sein bisher bestes Resultat bei einem Grand-Slam-Turnier ist das Viertelfinale bei den French Open 2018.

(rent/sid)