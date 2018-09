Kerber verpasst Achtelfinale bei den US Open

New York Einen Satz lang sah es nach dem Achtelfinal-Einzug von Angelique Kerber bei den US Open aus, dann drehte sich das Blatt und die Slowakin Dominika Cibulkova gewann. Nach dem Aus der Wimbledonsiegerin ist keine deutsche Spielerin mehr dabei.

Die Jagd nach dem nächsten großen Titel ist für Angelique Kerber bei den US Open schon nach der dritten Runde vorbei. Die Wimbledonsiegerin, die vor zwei Jahren auch in New York triumphiert hatte, schied am Samstag mit 6:3, 3:6, 3:6 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova aus. Damit sind alle sieben gestarteten deutschen Tennis-Damen beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison draußen, zumindest der Gewinner des deutschen Herren-Duells zwischen Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber ist aber am Montag in der Runde der letzten 16 noch dabei. Die Chance darauf hatte am Samstag auch noch Jan-Lennard Struff.