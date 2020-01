Schlechte Luftqualität bedroht Australian Open : Der Sport erntet, was er sät

Meinung Melbourne Trotz der Buschbrände sind die Australian Open in vollem Gange. Nun sind erschütternde Bilder aus Melbourne zu sehen. Die Kritik an den Organisatoren nimmt zu.

Dicke Rauchschwaden haben am Dienstag den Himmel über Melbourne verdunkelt und den Blick auf die Skyline von Australiens Metropole getrübt. Wegen der seit Monaten wütenden Buschbrände in Down Under hat sich die Luftqualität in der 300 Kilometer von den Feuern entfernten Millionen-Stadt erheblich verschlechtert. Über Nacht sei die Luft in Melbourne weltweit am schlechtesten geworden, hieß es vom zuständigen Gesundheitsbehörden-Chef Brett Sutton. Die Bewohner sollen die Fenster schließen und drinnen bleiben. Der Qualm beeinträchtigt die Gesundheit. Dort, wo am Montag das Hauptfeld der Australian Open spielen soll. Der Schaden für die Sportler ist offenbar vernachlässigbar. Die Qualifikation ist schon jetzt in vollem Gange. Zwar wurde der Beginn am Dienstag zunächst verschoben, schließlich mussten die Spieler aber raus auf die Tennisplätze. Die Slowenin Dalila Jakupovic bekam Atemprobleme, ging auf die Knie, schnappte nach Luft und war nicht mehr in der Lage das Spiel fortzusetzen.