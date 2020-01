Erster Titel seit 2017 : Serena Williams gewinnt Turnier in Auckland und spendet für Buschbrandopfer

Tennis-Star Serena Williams hat ihre dreijährige Durtstrecke beendet und in Auckland erstmals seit 2017 wieder einen Titel gewonnen. Ihre Siegesprämie leitete die 38-Jährige direkt weiter.

Die Siegprämie in Höhe von 43.000 US-Dollar (38.650 Euro) spendet Williams an einen Hilfsfonds zugunsten der Opfer der verheerenden Buschbrände in Australien. "Es ist wirklich hart für mich, all diese Nachrichten von all diesen Feuern zu sehen", erklärte sie.