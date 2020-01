Radsport-Star : Froome sieben Monate nach Sturz wieder voll im Training

London Der fünfte Sieg bei der Tour de France ist für Radstar Chris Froome das große Ziel. Der Brite hatte sich im vergangenen Jahr bei einem Trainingssturz schwer verletzt.

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat mit Trotz auf die Zweifel an der Rückkehr zu seiner alten Stärke reagiert und seine Ambitionen auf den fünften Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt untermauert. "Wenn ich an die Startlinie in Nizza komme, werde ich bereit sein loszulegen", sagte der 34 Jahre alte Brite in einem von seinem Team Ineos veröffentlichen Interview aus dem Trainingslager auf Gran Canaria.