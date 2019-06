Mit Tempo 54 in die Wand : Radprofi Froome nach schwerem Sturz sechs Stunden lang operiert

Roanne Radprofi Chris Froome ist nach seinem schweren Sturzsechs Stunden lang operiert worden. Der 34-Jährige hatte zahlreiche Brüche erlitten. Er wird in den nächsten Tagen zur Beobachtung noch im Krankenhaus bleiben.

Der 34 Jahre alte Rad-Star aus Großbritannien war am Mittwoch bei der Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné in Roanne mit 55 km/h in eine Mauer gerast und hatte sich dabei den rechten Oberschenkel, den Ellbogen und einige Rippen gebrochen. Froome war nach dem Sturz zuerst im Krankenhaus in Roanne behandelt und anschließend für die Operation in die Uniklinik nach St. Etienne geflogen worden.