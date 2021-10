Tour de France 2022 : Kopfsteinpflaster, Alpe d'Huez und viele Zeitfahrkilometer

Tadej Pogacar, Sieger der Tour 2021, fährt im gelben Trikot am Arc de Triomphe in Paris vorbei. Foto: AP/Christophe Ena

Paris Die Tour de France bietet auch in der 109. Auflage alle Zutaten für ein Spektakel. Die deutschen Fahrer dürften wieder vor allem als Helfer gefordert sein - und auf Etappensiege setzen.

Einen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis dürften neben den Bergetappen in Alpen und Pyrenäen die beiden Zeitfahren haben. Der Startschuss fällt mit einem 13 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr in Kopenhagen , Dänemark wird damit zehntes Gastgeberland des Grand Depart. Das Einzelzeitfahren der vorletzten Etappe nach Rocamadour ist stolze 40 Kilometer lang.

Dass sicher geglaubte Siege im Zeitfahren noch verspielt werden können, bewies zuletzt der Slowene Pogacar, als er 2020 seinem Landsmann Primoz Roglic vor dem Schlusstag noch das Gelbe Trikot entriss. Im kommenden Jahr peilt der 23-Jährige vom Team UAE Emirates den dritten Erfolg in Serie an. "Es ist ein wirklich guter Kurs, ich kann es kaum erwarten. Wenn man bereits gewonnen hat, ist der Druck natürlich größer", sagte Pogacar.

Nach Abstechern nach Belgien und in die Schweiz warten mit den Bergankünften am 2413 m hohen Col du Granon und L'Alpe d'Huez zwei Favoriten-Showdowns in den Alpen. In den Pyrenäen sind drei Etappen angesetzt. Auf dem Weg von Kopenhagen nach Paris sind insgesamt 3328 Kilometer im Sattel zu absolvieren.