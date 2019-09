2:0 gegen Osnabrück : Wehen Wiesbaden gewinnt Duell der Aufsteiger

Wiesbaden Der VfL Osnabrück hat das Duell der Aufsteiger verloren. Beim SV Wehen Wiesbaden kassierte das Team von Trainer Daniel Thioune eine 0:2-Niederlage. Für die Hessen war es der erste Saisonsieg.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Hessen gewannen am Freitagabend gegen Mitaufsteiger VfL Osnabrück mit 2:0 (1:0). Die Tore vor 3723 Zuschauern in der Brita Arena schossen Niklas Dams (23. Minute) und Manuel Schäffler (83.). Mit vier Punkten bleiben die Hessen am 8. Spieltag aber vorerst Tabellenletzter. Osnabrück schaffte im dritten Spiel nacheinander keinen Sieg.