Stadionvergleich der Bundesligisten : Hier sind Bier und Wurst am Billigsten

Fans von Union Berlin. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Aufsteiger Union Berlin ist mindestens in einem Punkt in der Bundesliga Spitzenreiter. Im Stadion an der Alten Försterei gibt es die Kombination aus Bier und Wurst.

Union Berlin ist zumindest beim Preis Bier-und-Bratwurst-Meister. Der Aufsteiger bietet in der Bundesliga laut der jährlichen Erhebung von SPONSORs die günstigste Kombination des Stadionklassikers an. 6,50 Euro (Wurst: 2,50/Bier: 4,00) sind an der Alten Försterei dafür zu bezahlen. Im deutschen Profifußball wird dies nur vom Drittligisten Hallescher FC (6,25) unterboten.

Am teuersten sind Bratwurst (4,50) und Bier (4,70 für 0,5 Liter) beim FC Bayern in der Allianz-Arena. Günstigster Zweitligist ist beim Catering der FC St. Pauli (6,50). Größe, Gewicht und Geschmack waren keine Bewertungskriterien.

(eh/sid)