1:1 gegen Karlsruhe : Nürnberg muss sich erneut mit Remis begnügen

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga die nächste Enttäuschung erlebt. Der „Club“ kam im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Es war für den Bundesliga-Absteiger das dritte Unentschieden in Serie, zu wenig für höhere Ziele. Johannes Geis brachte die Nürnberger vor 30.332 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion per Foulelfmeter in Führung (24. Minute). Manuel Stiefler glich noch vor der Pause aus (40.).