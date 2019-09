Fall Jatta noch nicht abgeschlossen : Staatsanwaltschaft Bremen bestätigt Prüfung von Unterlagen

Bremen Die Polizei in Bremen prüft erneut Angaben von HSV-Profi Bakery Jatta. Um Ermittlungen handelt es sich aber nicht, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft Bremen.

Die Bild hatte berichtet, dass Jatta nach seiner Ankunft als Flüchtling 2015 in Bremen eine Email-Adresse angegeben habe, die den Namen "Bakery Daffeh" beinhaltete. Also genau den Namen, den Jatta laut eines Berichts der Sport Bild vor seiner Ankunft in Deutschland getragen haben könnte.