Duisburg überzeugt gegen Wehen Wiesbaden : „War einfach großartig“ - Sauer schwärmt vom MSV-Auftritt

Düsseldorf Seit mittlerweile sechs Spiele ist der MSV Duisburg in der Dritten Liga ungeschlagen. Nach dem verdienten 3:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden gibt sich Verteidiger Maximilian Sauer dementsprechend selbstbewusst.

Der MSV Duisburg ist dem Klassenerhalt in der 3. Liga am Sonntagnachmittag einen Schritt näher gekommen. Dank der Treffer von Aziz Bouhaddouz, Wilson Kamavuaka und Kapitän Moritz Stoppelkamp siegten die Zebras beim SV Wehen Wiesbaden. Vor allem die dominante Art und Weise, wie der 3:0-Erfolg zustande kam , dürfte die Konkurrenz aufhorchen lassen. Dementsprechend selbstbewusst präsentierte sich Verteidiger Maximilian Sauer nach dem sechsten Spiel in Serie ohne Niederlage. Maximilian Sauer über ...

... den 3:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden: „Wir sind schwer reingekommen in die Partie. Wir haben uns viel vorgenommen, haben natürlich auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften unten gesehen. Vielleicht war es auch der eigene Druck, der uns am Anfang etwas im Weg stand. Wir haben uns aber gut in die Partie reingearbeitet, wir wussten genau, was wir wollten. Nach der ersten Viertelstunde haben wir wenig zugelassen, waren aktiver. Und die zweite Halbzeit war einfach großartig. Das war guter Fußball. Wir haben gut verteidigt, wir haben gut nach vorne gespielt. Das war in der zweiten Halbzeit absolut verdient, auch in der Höhe.