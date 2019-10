3:4 in Aue : Nürnberg verliert verrückte Partie - Fürth schlägt Dresden

Düsseldorf Zwei Tore, ein verschossener Elfmeter und das alles in der Nachspielzeit: Absteiger 1. FC Nürnberg hat ein wildes Spiel bei Erzgebirge Aue 3:4 verloren. Derweil droht Dynamo Dresden gar der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Nach einem vollkommen verrückten Spiel verliert Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg in der 2. Liga den Anschluss an die Aufstiegsränge. Der Club unterlag am Freitagabend bei der Überraschungsmannschaft Erzgebirge Aue in Unterzahl 3:4 (0:0) - zwei Tore fielen in der Nachspielzeit, Nürnberg verschoss zudem mit dem Schlusspfiff einen Foulelfmeter. Der Tabellendritte Arminia Bielefeld, der am Montag (20.30 Uhr/Sky) den Hamburger SV zum Spitzenspiel empfängt, ist fünf Punkte entfernt und punktgleich mit Aue.