Notfall im Stadion : Fußball-Fan stirbt beim Spiel Nürnberg gegen St. Pauli

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg und St. Pauli haben in der 2. Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasste. Die Teams trennten sich unentschieden. Das wurde nach dem Spiel allerdings durch einen tragischen Notfall zur Nebensache.

Das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden. Wie die Nürnberger am Sonntagabend mitteilten, war am Nachmittag beim 1:1 in der Südkurve des Max-Morlock-Stadions ein Mann zusammengebrochen.