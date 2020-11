2. Bundesliga : Osnabrück springt auf Rang zwei – Braunschweig erlebt Debakel

Köln Der VfL Osnabrück hat sich mit einem Arbeitssieg im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet, im Tabellenkeller verschaffte sich derweil Darmstadt 98 mit einem eindrucksvollen Erfolg etwas Luft.

Darmstadt gewann gegen den völlig verunsicherten Aufsteiger Eintracht Braunschweig 4:0 (4:0) und kommt nach dem ersten Heimsieg der Saison nun auf 12 Zähler, Braunschweig (8) bleibt in der Abstiegszone. Das gleiche gilt für St. Pauli, der frühere Erstligist ist bereits sieben Spiele in Serie ohne Sieg und bleibt mit nur sieben Punkten Vorletzter.

Die Eintracht hatte in Darmstadt vor allem eine rabenschwarze erste Hälfte erlebt und die forschen Gastgeber förmlich zu den Toren eingeladen. Tobias Kempe (6./36.) traf zweimal per Elfmeter, beide Male nach Foulspiel an Serdar Dursun, der sich auch als Doppelpacker (7./34.) auszeichnete. Der Angreifer profitierte jeweils von Braunschweiger Schnitzern.