Fazit nach Vierschanzentournee Das Abschneiden der deutschen Skispringer ist alarmierend

Was den übrigen deutschen Springern zum Erfolg fehlt, scheint hingegen keiner so richtig zu wissen. Selbstvertrauen, das war offensichtlich. Das Material ist ein Thema, bei dem einen zudem die Sprungtechnik, bei anderen kleine Fehler in den Abläufen. Offenbar insgesamt zu viele Faktoren, um sie während der laufenden Vierschanzentournee zu beheben, auch wenn nach jedem Wettkampf analysiert wird, was optimiert werden muss. Nur umsetzen lässt sich das eben nicht immer ad hoc. Skispringen hat viel mit Gefühl, Sicherheit und Psyche zu tun. Eine kleine unbewusste Veränderung kann das ganze Flugsystem verändern und große Auswirkungen haben - positive wie negative. Ein anderer Anzug, Schuh oder Ski, eine andere Position im Anlauf kann das eine fehlende Puzzleteil sein, das einen guten Sprung zu einem überragenden macht. Oder eben zu einem Fehlversuch. Im deutschen Team fehlt vielen dieses Puzzleteil gerade.