Ratespiel : Wie gut kennen Sie Fortunas Österreicher?

Kevin Danso. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna und Österreich – das ist nicht nur wegen des traditionellen Trainingslagers in Maria Alm eine harmonische Verbindung. Auch einige Profis aus dem Nachbarland standen in Düsseldorf schon unter Vertrag. Testen Sie Ihr Wissen über die „Ösis“ des Vereins!

Kevin Danso und Christoph Klarer sind nicht nur zwei hochtalentierte Fußballprofis, sie stehen auch beide bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag – und sie sind beide Österreicher, spielen gemeinsam in der U21-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. In den vergangenen Wochen haben sich Danso und Klarer so gut bei ihrem neuen Verein etabliert, dass sie in den zurückliegenden drei Partien gemeinsam die Innenverteidigung der Fortuna bildeten. In diesen drei Ligaspielen musste die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler nur einen einzigen Gegentreffer zulassen, und das war auch noch ein höchst umstrittener Handelfmeter beim 1:1 beim 1. FC Nürnberg.

Danso und Klarer setzen eine nette Tradition bei Fortuna fort, denn in den vergangenen Jahren standen immer wieder österreichische Profis im Düsseldorfer Kader. In der vergangenen Saison zum Beispiel Regisseur Kevin Stöger und Markus Suttner, dessen Souveränität auf der linken Seite der Vierer-Abwehrkette gerade zu Saisonbeginn schmerzlich vermisst wurde. Suttner zog es aus familiären Gründen nach Wien zurück, während Stöger eine neue sportliche Herausforderung in der Bundesliga suchte.

Wir bieten Ihnen nun die Möglichkeit, Ihr Wissen über Fortuna und Österreich zu testen. Dabei geht es in unserem kleinen Ratespiel zum einen um die Spieler aus dem Alpenland, die den Klub in den vergangenen Jahrzehnten verstärkten, wir nehmen aber auch Bezug auf das Trainingslager im wunderschönen Maria Alm, auf das vor allem viele Fans im nächsten Sommer wieder hoffen – wenn die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie es denn zulässt.