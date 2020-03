2. Bundesliga : Hannover siegt in Nürnberg, Wehen feiert Torfestival in Osnabrück

Hannover siegt in Nürnberg, Wehen feiert Torfestival in Osnabrück

Düsseldorf Hannover 96 konnte im Duell mit dem 1. FC Nürnberg mit 3:0 gewinnen und klettert damit zumindest vorübergehend auf den neunten Platz. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz - für den Club sind es durch das parallele 6:2 von Wehen Wiesbaden beim VfL Osnabrück nur noch vier.

In Osnabrück beendete Wehen Wiesbaden mit einem historischen Torfestival seine Sieglosserie von fünf Spielen. Manuel Schäffler (5., 26. und 45.), Max Dittgen (7.) und Stefan Aigner (15.) machten in der ersten Hälfte aus einem 0:1-Rückstand eine beruhigende Führung. Benjamin Girth hatte bereits in der dritten Minute für Osnabrück getroffen. Moritz Heyer verkürzte in der Nachspielzeit (45.+2), Daniel Kyereh (90.+2) erzielte das Tor zum Endstand.