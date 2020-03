3:1 gegen Osnabrück : St. Pauli veredelt Derbysieg

Vor der Partie erinnerten die St. Pauli-Fans an den Derbysieg vor einer Woche. Foto: dpa/Axel Heimken

Hamburg Der FC St. Pauli setzt sich in der 2. Bundesliga langsam aus dem unteren Tabellendrittel ab. Eine Woche nach dem 2:0-Erfolg im Stadtderby beim Hamburger SV gewannen die Hanseaten gegen den VfL Osnabrück mit 3:1 (2:0).

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion brachte Henk Veerman die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, der Niederländer war per Kopfball nach einer Ecke von Marvin Knoll erfolgreich. Zwölf Minuten später schloss Waldemar Sobota ein Dribbling mit einem unhaltbaren Flachschuss ab