Trotz einiger Fälle in Deutschland : Bundesligaspiele durch Coronavirus derzeit nicht gefährdet

Trotz einiger Fälle in Deutschland

Fortuna Düsseldorf empfängt am Freitag Hertha BSC. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Frankfurt Das Coronavirus breitet sich weiter in Europa aus. Auch in Deutschland gibt es erste Fälle. Die Partien der Bundesliga und der 2. Bundesliga sollen dennoch wie geplant stattfinden.

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus mit einigen Fällen auch in Deutschland hat zunächst keine Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. „Nach derzeitigem Stand gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Begegnungen der Bundesliga und der 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können“, teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit.