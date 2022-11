Wichtiger 2:0-Erfolg Messi leitet Argentiniens Sieg gegen Mexiko ein

Lionel Messi schritt voran, so wie sich ihn ganz Argentinien wünscht, so wie es einst Diego Maradona getan hatte. Der kleine, große Weltstar baute sich vor der Tribüne auf und sang: „Ole, ole, ole, cada dia te quiero mas, soy Argentino, es un sentimiento, no puedo parar.“ Jeden Tag liebe ich Dich mehr, ich bin Argentinier, ein Gefühl, das nie vergeht.