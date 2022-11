Weil sie nicht bei der WM dabei sind Warum Fortunas Trainer kein Tief seines Polen-Duos befürchtet

Am Mittwoch um 20 Uhr bestreitet die polnische Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel bei der WM-Endrunde in Katar. Doch während ihre Landsleute gegen Lionel Messi und Co. auf dem Rasen versuchen, den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen, bleibt für die Fortuna-Profis Michal Karbownik und Dawid Kownacki nur der Platz im heimischen Fernsehsessel. Ihr sportlicher Gegner wird dann einen Tag zuvor nicht Argentinien, sondern der niederländische Zweitligist De Graafschap Doetinchem gewesen sein – in einem Testspiel mit Fortuna im Paul-Janes-Stadion.