Fortuna-Fans zu Katar, Teil 2 Per Fahrrad zu VVV Venlo statt WM im Fernsehsessel

Eine Gruppe von Fortuna-Fans traf sich in der „Retematäng“ in der Düsseldorfer Altstadt, als die Fernsehübertragung des deutschen WM-Auftaktspiels gegen Kostenpflichtiger Inhalt Japan begann. Allerdings waren Duffy und Piet nicht dort, um das aktuelle Spiel zu verfolgen: Die beiden sahen sich mit anderen Gleichgesinnten eine Aufzeichnung des Spiels Deutschland gegen England von der WM 2010 in Südafrika an. „Ich bin aus Solidarität zum Wirt hier. Er hat mit ,Kein Katar in meiner Kneipe‘ ein Zeichen gesetzt, und ich will nicht, dass er das finanziell bereut“, sagt Piet – und sein Kumpel Duffy sieht das ganz genauso.