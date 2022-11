Schiedsrichter Siebert mit Debüt Australien wahrt Chance auf das Achtelfinale nach Sieg gegen Tunesien

Der Berliner hatte lange auf seine WM-Premiere warten müssen. Im Rampenlicht angekommen, war er dann jedoch sofort gefordert. In einem Spiel mit vielen Zweikämpfen und Nickligkeiten verfolgte Siebert eine großzügige Linie. In der fünften Minute unterbrach er das Spiel erstmals wegen eines Fouls von Mohamed Dräger. In der 26. Minute zückte er zu Recht die erste Gelbe Karte gegen Tunesiens Aissa Laidouni.