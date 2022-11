„Gibt uns Ruhe“ Superstar Mbappé führt Frankreich ins Achtelfinale

Kylian Mbappe gönnte sich einen kurzen Moment des Jubels. Beim Abpfiff riss der teuerste Fußballer der Welt die Arme hoch, danach peitschte er die vielen französischen Fans im 974 Stadium mit den Fäusten an. Doch dieses 2:1 (0:0) gegen Dänemark, bei dem der Superstar beide Tore erzielte, soll ja nicht das Ende sein: Frankreich will zur ersten Nation seit Brasilien (1958 und '62) aufsteigen, die zweimal in Folge Weltmeister wird.