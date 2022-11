„Ein Traum wird wahr“ Lewandowski besiegt seinen WM-Fluch und weint

Robert Lewandowski ließ sich auf den Rasen fallen und weinte. Endlich! Nach 442 Minuten gelang dem Weltfußballer bei seinem fünften WM-Auftritt die Erlösung. Ein eminent wichtiger 2:0 (0:0)-Sieg gegen Saudi-Arabien machte das Glück des polnischen Kapitäns am Samstag perfekt. „Ich hatte diesen Traum in mir, von meiner Kindheit an. Dieser Traum ist wahr geworden, es bedeutet mir so viel“, sagte Lewandowski.