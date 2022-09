Negativrekord zum Saisonstart : VfL Bochum trennt sich von Trainer Reis

Lange Zeit galt er als Erfolgsgarant. Doch nach sechs Spielen ohne Punktgewinn gehen Trainer Thomas Reis und der VfL Bochum getrennte Wege. Ein neuer Coach soll verhindern, dass der Revierclub sich nach zwei Jahren wieder aus der Bundesliga verabschiedet.

Die einstige Musterehe zwischen dem VfL Bochum und Thomas Reis ist geschieden. Nach einem historischen Fehlstart in die Saison war selbst der Bonus des Fußball-Lehrers als Aufstiegsheld aufgebraucht. Aus Sorge um den bedenklichen Zustand des Teams, das beim 1:3 im Kellerduell mit dem FC Schalke 04 am Samstag die sechste Niederlage in Serie hinnehmen musste, zog die Vereinsführung am Montag einen Schlussstrich. Damit verlor Reis als bereits zweiter Bundesliga-Trainer nach Domenico Tedesco in Leipzig zu einem frühen Saisonzeitpunkt seinen Job.