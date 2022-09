Benefizkonzert für Familien in Not : Groovige Jazz-Klänge begeistern im ausverkauften Loft

200 Jazz-Fans waren ins Loft nach Kempen gekommen und erlebten einen Abend mit viel Sould, Swing und Latin. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ausgelassene Stimung herrschte bei „Jazz im Loft“. Der „Campunni Jazz Club“ spielte zugunsten des Kinderschutzbundes bekannte Hits neu interpretiert. Ein junges Jazz-Talent hatte einen Gastauftritt.

Ein temperamentvolles Jazzkonzert hören und dabei Gutes tun. Das ging zusammen beim zweiten Benefizkonzert, das der Kinderschutzbund Kempen mit dem „Campunni Jazz Club“ im Vanameland-Konferenzloft an der Wiesenstraße veranstaltete. Wieder war das Konzert mit rund 200 Musikfreunden ausverkauft. Und die hatten eine Menge Spaß, denn die Musiker hatten ein hörenswertes Jazzkonzert mit viel Soul, Swing und Latin vorbereitet. Erstmals hatte es ein solches Benefizkonzert 2019 gegeben.

Der „Campunni Jazz Club“ besteht aus den Musikern Wolfgang Schlippes-Thiede an Flügelhorn und Trompete und mit Gesang, Patrick Dowe mit dem Alt- und dem Tenorsaxophon, Theo Becker, Gitarre und Gesang, sowie Wolfgang Thier am Piano und Istvan Kiss-Juhasz an den Drums. Der ungarische Schlagzeuger ist neu im Ensemble und fügte sich sofort hervorragend ein.

Als „Special Guest“ war die Musikerin Luzie Micha aus Mönchengladbach eingeladen. Die junge Frau studiert in Essen Jazz-Trompete und ist Mitglied im Landesjugendjazzorchester NRW. Ihr wird eine große Zukunft in der deutschen Jazz-Szene vorhergesagt. Ihr Können bewies sie nicht nur an der Trompete, sie sang auch beachtlich.

Der „Campunni Jazz Club“ legte dann gleich furios los mit groovenden und funkigen Rhythmen. Da war vieles dabei, was das Herz des Jazz-Fans erfreut. Nicht nur Jazz-Standards wurden interpretiert, es gab auch Latin-Grooves, bei denen niemand ruhig bleiben konnte. Das Publikum ging munter mit und wurde sogar zum „Mitschnipp- und Mitklatsch-Orchester“.

Schirmherr Bürgermeister Christoph Dellmans unterstrich in seiner Begrüßung die Bedeutung des Kempener Kinderschutzbundes. Der Veranstalter dankte Hausherr Martin Kittner für die kostenlose Überlassung des Lofts und der Firma Piano List in Viersen für den Steinway-Flügel, an dem Wolfgang Thier seine besondere Fingerfertigkeit beweisen konnte.