Hinweise auf mögliche Korruption : Vermarkter Infront kündigt nach DFB-Kündigung rechtliche Schritte an

Vermarkter Infront kündigt nach DFB-Kündigung rechtliche Schritte an

Logo an der Fassade der DFB-Zentrale in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von der Vermarktungs-Agentur Infront. Grundlage für die Kündigung ist nach DFB-Angaben die Untersuchung eines Beratungsunternehmens, die Hinweise auf „mögliche schädigende Handlungen“ ergeben. Infront wehrt sich.

Die Vermarktungs-Agentur Infront will die Kündigung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht hinnehmen und hat rechtliche Schritte angekündigt. „Insgesamt sehen wir einer allfälligen gerichtlichen Beurteilung der Angelegenheit mit Gelassenheit entgegen und sind sehr zuversichtlich, dass sich insbesondere der Vorwurf der schädigende Handlungen als haltlos erweisen wird“, hieß es in einer Stellungnahme des Unternehmens am Mittwoch.