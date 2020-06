Korruptionsvorwürfe : Deal zwischen DFB und Sportvermarkter im Zwielicht

Frankfurt Ein Ermittlungsbericht der Beratungsfirma Esecon stellt der ehemaligen Führung des DFB kein gutes Zeugnis aus. Demnach soll der Verband den Sportvermarkter Infront 2013 mit der Beschaffung von Bandenwerbepartnern beauftragt haben, obwohl eine andere Firma eine höhere Summe geboten habe.

Infront wies in einer Stellungnahme ebenso wie Netzer, Niersbach und Sandrock jegliches Fehlverhalten in diesem Zusammenhang zurück. "Alle Vorwürfe von Esecon sind entweder nachweislich falsch oder nicht belegbar, und damit letztlich unhaltbar. Die von Infront in diesem Zusammenhang bei externen Anwälten in Auftrag gegebene umfangreiche Untersuchung kommt zu völlig anderen Ergebnissen", teilte die Firma mit: "Das haben wir auch dem DFB mitgeteilt, und wir sind weiterhin daran, die Angelegenheit bilateral mit dem DFB zu klären."